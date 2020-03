Obama endine asemik tükib USA presidendiks

Kui USA president oli Barack Obama (vasakul), siis samal ajal täitis asepresidendi kohuseid Joe Biden (paremal), kes nüüd üritab riigipea ametist tõugata Donald Trumpi. Foto: Reuters/Scanpix

USA endise riigipea Barack Obama ametiajal asepresidendina tegutsenud Joe Biden on kerkimas Ühendriikide demokraatide paremaks kandidaadiks sügisel toimuvatel presidendivalimistel, leiab Estonian Business Schooli professori ja Arenguseire Keskuse uuringute juht Meelis Kitsing.

Kitsing nentis, et Joe Biden on praeguseks võitnud 9 osariigis 14st, kuid Bernie Sanders on väga lähedal. “Tegelikult on otsad lahtised,” ütles ta.