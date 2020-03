Politoloog: Trumpi võivad kukutada nii viirus kui demokraadid

Veel hiljuti üsna kindlana tundunud USA presidendi Donald Trumpi teist ametiaega võivad väärata nii koroonaviirus kui demokraatlik partei eesotsas justkui tuhast tõusnud endise asepresidendi Joe Bideniga.

Andres Kasekamp. Foto: Andras Kralla

Toronto ülikooli professor, ajaloolane ja politoloog Andres Kasekamp rääkis Äripäeva raadio hommikuprogrammis, et superteisipäev oli endisele Barack Obama administratsiooni asepresidendile Joe Bidenile isegi mitte lihtsalt edukas, vaid lausa superedukas, ehkki tema peamine konkurent Vermonti senaator Bernie Sanders pole veel sugugi alla andnud. Otsuse teevad demokraadid suvel, kuid superteisipäeval 14 osariigist kümnes võitnud Biden on teinud tõelise comeback'i ja see sisendab lootust neile jõududele, kes loodavad Trumpi Valgest Majast erru saata.