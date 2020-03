Rocca al Mare ja Kristiine keskuse värske juht vahetus

Kristjan Maaroos hakkab juhtima nii Rocca Al Mare kui ka Kristiine keskust. Foto: Andres Haabu

Aprilli alguses alustab Rocca al Mare ja Kristiine keskuse juhina tööd Kristjan Maaroos, seisab pressiteates.

Üheks oluliseks eesmärgiks uues ametis peab Maaroos Rocca al Mare ja Kristiine keskuse turuliidrite positsiooni hoidmist ning kindlustamist tänases muutuvas turuolukorras ja tihedas konkurentsis. Kui Kristiine keskus on hiljuti läbinud põhjaliku uuenduskuuri, siis Rocca al Mare keskust ootab Maaroosi sõnul põnevam aeg alles ees, kuna Citycon keskendub nüüd eeskätt Rocca al Mare uuendamisele.

„Täpseid plaane ei saa enne lõplike otsuste tegemist veel avada, aga võin öelda, et arenduse esimeses etapis planeerime toitlustuse ja meelelahutuse valiku suurendamist ning keskuse visuaalset uuendamist. Arenduse hilisemas etapis on plaanis laiendusega lisada keskusele ka büroo- ja elukondlik funktsioon,“ kommenteeris Maaroos lähitulevikuplaane.

Cityconi kommertsdirektor Helen Metsvaht sõnas, et tal on väga hea meel, et Cityconiga on liitunud oma ala tipptegija – Maaroosi lisandumine meeskonda aitab neil eesmärke veelgi paremini saavutada.

Viimased 14 aastat on Maaroos töötanud sõltumatu kaubanduskinnisvara konsultandina ja osalenud Eesti kaubanduskeskuste mitmes suures arenduses, sealhulgas ka Rocca al Mare laiendamise ja renoveerimise projektis aastatel 2006–2009 ja Kristiine keskuse renoveerimise projektis aastatel 2017–2019. Varem on Maaroos töötanud Eesti Tarbijate Keskühistu turundusdirektorina ja Venemaal asuvate Okey hüpermarketite turundusdirektorina.

Linda Eichleril oli viimane tööpäev Cityconi ridades Kristiine ja Rocca al Mare keskuse juhina 3. märtsil. Ta otsustas edasi liikuda kinnisvaraettevõttesse Kaamos, kirjutab kaubandus.ee. Eichler asus Cityconis tööle 2018. aastal kommunikatsiooni- ja turundusjuhina ning 2019. aasta aprillist sai tema Rocca al Mare ja Kristiine keskuste juht. Varem on ta töötanud investeeringute juhtimisega tegelevas ettevõttes Brave Capital.

Enne Eichlerit tegutses juhina Helen Metsvaht, kes asus tööle Soome ja Eesti üksuse kommertsdirektorina Cityconi peakontoris.

Rocca al Mare Kaubanduskeskuse AS teenis 2018. aastal 17,50 miljoni eurose käibe juures 16,70 miljonit eurot tegevuskasumit. 2017. aastal oli ettevõtte müügitulu 17,33 miljonit ja tegevuskasum 15,49 miljonit eurot.

Kristiine Keskus OÜ teenis 2018. aastal 10,88 miljoni eurose käibe juures 2,19 miljonit eurot tegevuskahjumit. 2017. aastal oli ettevõtte müügitulu 11,79 miljonit ja tegevuskahjum 0,78 miljonit eurot.

Citycon on Põhjamaade kaubanduskeskuste arendaja ja kinnisvara investeerimisfirma. Koos Kristiine keskuse ja Rocca al Mare kaubanduskeskusega omab ja opereerib Citycon kokku 38 kaubanduskeskust Soomes, Rootsis, Norras, Taanis ja Eestis.