Kaks riiki kuulutasid välja eriolukorra

Filipiinid on üks kahest riigist, kes on hiljaaegu kuulutanud välja riikliku eriolukorra. Foto: Zumapress/Scanpix

Laupäevaks, kui Hiinast alanud koroonaviirusesse on üle maailma nakatunud rohkem kui 100 000 inimest, on eriolukorra välja kuulutanud Island ja Filipiinid.

Island kuulutas välja eriolukorra, kui esmakordselt haigestusid kaks inimest COVID-19 viirusesse, ilma et seda oleks olnud võimalik siduda mõne riskipiirkonnaga, vahendab Dagens Industri. Kokku on Islandil viirusega nakatunud 43 inimest, kellest kõik peale viimase kahe on olnud suusapuhkusel Itaalias või Austrias. Kohalike võimude teatel kaalutakse keelu seadmist ka suurtele rahvaüritustele.