Moskva ähvardab viirusekandjaid vangistusega

Moskva jälgib kaameratega, et inimesed peavad kinni eneseisolatsiooni reeglist. Foto: TASS/Scanpix

Moskva linna võimud ähvardasid pühapäeval kuni viieaastase vangistusega kõiki, kes ei isoleeri end ise kodus kaheks nädalaks pärast reisi koroonaviirusega tõsisemalt nakatunud riikidest, vahendab Reuters.

Moskva linnavalitsus teatas, et need, kes tulevad tagasi Hiinast, Lõuna-Koreast, Iraanist, Prantsusmaalt, Saksamaalt, Itaaliast ja Hispaaniast ning teistest riikidest, kus on soosimatud märgid koroonaviirusest, peaksid end ise isloeerima kodus 14 päevaks.