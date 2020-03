Naised toppavad juhiks saamise lävepakul

Foto: Andras Kralla

Naistele on tippjuhiks saamisel takistus muu hulgas asjaolu, et neid ei kiputa värbama juhtimisredeli esimesele astmele ehk keskastme juhiks, märgib Grant Thornton Balticu partner Mati Nõmmiste uuringule tuginedes.

Nõmmiste toob välja juhtimiskonsultatsiooni ettevõtte McKinsey tehtud uuringu, millest selgub, et 100 mehe kohta, kes on edutatud või väljastpoolt organisatsiooni värvatud keskastme juhiks, on sama tee läbi käinud vaid 72 naist. See näitab, et naised jäävad toppama juba juhiks saamise lävepakul.