Analüütik: pooleaastase kriisi peaks Eesti ilusti üle elama

LHV Pank. Foto: Liis Treimann

Kui koroonaviiruse levik ja sellega kaasnevad vapustused maailma turgudel piirduvad poole aastaga, siis peaks Eesti majandus sellest suuremate kaotusteta välja tulema, leiab LHV panga majandusanalüütik Kristo Aab.

"Ma arvan, et kui koroonapaanika jääb pooleaastaseks looks, siis Eesti majandusega midagi ei juhtu, ettevõtetel on oma puhvrid olemas ja ka piisav paindlikkus. Kui epideemia jääb kauemaks, siis hakkab ka meie majandus pihta saama," rääkis Aab teisipäeval "Vikerhommikus", vahendab ERR.