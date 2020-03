Euroopa riigid sulgevad koroonahirmus piire ja lende

Ryanair tühistas kõik lennud Itaaliasse kuni 8. aprillini. Foto: Andres Haabu

Tuhandeid surmasid põhjustanud koroonaviiruse levik on sundinud paljusid Euroopa riike sulgema lennuliine, määrama välismaalt saabuvaid inimesi karantiini või lausa sulgema piire.

Taani peatas kõik lennud kriisikolletesse. Austria ja Hispaania on keelanud lennud Itaaliasse. Hispaanias on üle 1000 nakatanu ning koolid ja ülikoolid on Madridis suletud. Tšehhis suletakse kõik koolid, keelatud on üle 100 inimesega kogunemised. Euroopa Liit teatas, et lennujaamades kaotatakse nõue, et lennufirmad peavad neile määratud ajaaknas oma maandumised ja õhkutõusmised kindlasti ära tegema, kirjutas Reuters.