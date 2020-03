Kaspar Oja: probleem on viiruse levik, mitte turgudel tekkinud paanika

Kaspar Oja soovitab paanika asemel rahu säilitada. Foto: Liis Treimann

Eesti Panga ökonomisti Kaspar Oja sõnul kaasneb sõnavõttudega, et majanduskriis on kohal, suur isetäituvate ootuste oht. Selle asemel soovitab ta rahu säilitada.

„Kui me ütleme, et kriis on käes, siis paljud võtavadki seda tõsiselt ja muudavad oma käitumist nii, et me sinna kriisi jõuame,“ selgitas ta Äripäeva raadio hommikuprogrammis, kommenteerides rahandusminister Martin Helme sõnu.