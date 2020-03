Koroona pureb India majandust

Koroonaviirus on jõudnud Indiassegi. Foto: Scanpix

Kuigi India valitsus loodab endiselt, et riigi majanduskasv jääb aprillis algaval majandusaastal varem prognoositu juurde, on asjaga seotud inimesed veendunud, et riigi tulud kukuvad märkimisväärselt.

Anonüümsust palunud valitsusametnik ütles Reutersile, et eelarve eesmärkide täitmisest jääb sel aastal puudu ning suure tõenäosusega tuleb kärpida ka järgmise aasta prognoose.