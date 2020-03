Valitsus sulgeb koolid vähemalt kaheks nädalaks

Haridusminister Mailis Reps läks täna hilisõhtul tagasi valitsuse nõupidamisele pärast seda, kui oli peaminister Jüri Ratase asemel käinud ETV saadetes "Aktuaalne kaamera" ja "Esimene stuudio" valitsuse tegevusplaanidest rääkimas. Foto: Andras Kralla

Valitsus kavatseb koroonaviiruse levikule reaktsioonina kehtestada Eestis eriolukorra. Samuti suletakse kogu haridussüsteem vähemalt kaheks nädalaks.

"Kõik lapsevanemad ja koolid peaksid valmistuma selleks, et esmaspäevast on kõik koolid suletud, kõik huvikoolid, kutsekoolid ja ülikoolid," ütles valitsuse istungilt "Aktuaalse Kaamera" otse-eetrisse läinud haridusminister Mailis Reps. Tegemist on valitsuse otsustega, mida ei ole veel vastu võetud, aga mille rakendumises on jõutud üldisele arusaamale.