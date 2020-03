Helme: kopikaid me lugema ei hakka

Rahandusminister Martin Helme Foto: Andras Kralla

"Minu täiesti selge hoiak on see, et eelarve miinus on väiksem probleem kui ettevõtete pankrotid," rääkis täna hommikul rahandusminister Martin Helme kriisiplaanidest ning lisas, et poliitiline otsus on olemas, et valitsus tuleb ettevõtetele appi.

"Mina ei loeks siin praegu sente-kopikaid. Me räägime sadadest miljonitest. Me peame vaimu valmis panema, et ikkagi riik tagab praegu normaalse toimimise nii avalikus kui erasektoris võlga minemisega," lisas ta.