Koroona pöörab kinnisvaraprognoosid uppi

Koroonaviirus on löönud segamini kinnisvaraturu prognoosid. Foto: Andras Kralla/Äripäev

Koroonaviiruse levik keerab pea peale kinnisvaraturu senised prognoosid, ent kriisi peljata esialgu siiski ei tasu.

Kinnisvaraekspert Tõnu Toompark nentis, et praegu on kinnisvaraturul segane aeg: veel kuu aja eest tehtud prognoosid võib nüüdseks prügikasti visata. “Midagi nii halba, nagu on juhtunud, poleks küll osanud ette näha,” tõdes ta.