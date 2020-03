Logistikasektor püüab muutunud oludega kohaneda

ASi Arco Transport juhataja Ivo Krumm Foto: Andras Kralla

Äripäevaga rääkinud Eesti logistika- ja ekspedeerimisfirmad veel lepingute katkestamise üle ei kurda, kuid ümber on tulnud vaadata nii juhtide turvalisus kui kaubavedude dünaamika.

"Kaubad peavad liikuma, inimesed tahavad süüa. Eks jälgime mängu," ütles ASi Arco Transport juhataja Ivo Krumm. Tema sõnul on muudatusi eri regioonides juba märgata. "Itaaliast on autode arv vähenenud. Ei oska öelda, mis ümberkaudsed riigid teevad. Loodan, et kaubad jäävad liikuma." Ta tõi välja riski, et autojuhid võivad keelduda sõitmast riikidesse, kus koroonaviirus laialdaselt levib.