Maailm ilma inimeseta: kuidas loodus kiiresti võimust võtab

Taimaal on ahvid tulnud turismiatraktsioonide juurest tänavatele toitu otsima, sest koroonaviiruse tõttu on kadunud turistide massid, kes nende kõhutäie eest hea meelega hoolitsesid. Foto: Reuters/Scanpix

Inimesed on koroonaviiruse eest tubadesse põgenenud ja juba sellest on piisanud, et loodus annaks endast märku. Veneetsia kanalite vesi on selge ja seal nähakse kalu, Filipiinide pealinnas on sudu hajunud ja silm näeb naabruskonnas kaugemale kui kunagi varem.

Ajakirjas Imeline Teadus ilmunud artikkel annab põneva ülevaate sellest, kuidas inimtühi maailm muutuks. Loodusele poleks inimese kadumine eriline kaotus.