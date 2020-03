Emotsioonid laes: ettevõtja kahtlustab kriisi pahatahtlikku ärakasutamist

Ettevõtja Taavi Teetsil on viimasel ajal läinud mitme koostööpartneriga asjad untsu. Foto: Liis Treimann

Kahe ehitusettevõtte vahel lahvatas tüli – üks väidab, et partneril on raha kriisi ettekäändel maksmata, teine tunnistab, et venitas asjaga tõepoolest, samas on esimesel esitamata vajalikud dokumendid.

See lugu näitab, mis võib juhtuda, kui üleöö saabub majanduskriis ja emotsioonid löövad lakke.