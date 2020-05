Venemaa väikeettevõtjad: riik on jätnud meid külma kätte

Paljud Vene väike- ja keskmiste ettevõtete omanikud leiavad, et Kreml aitab vaid pilvelõhkujatesse peituvaid suurettevõtteid. Foto: Mikhail Tereshchenko

Idanaabrite väike-ettevõtjad leiavad, et Venemaa valitsuse abimeetmed on läinud neist mööda ja pigem tegeleb Kreml suurtööstuste ja nende taga seisvate oligarhide päästmisega.

Moskvas töötav juuksur Denis pidi oma äri sulgema nelja nädala eest, kuna võttis eriolukorra tingimustes vastu hädas kliendi. Denis meenutas, et saatuslik klient anus juustelõikust ja pärast pikka palumist tuli juuksur talle vastu. Kui klient kohale jõudis tuli välja, et hädaline oli hoopis Moskva linnaametnik, kes trahvis äriomaniku 50 000rublase trahviga ja sundis juuksuri oma töökoja sulgema, vahendab Financial Times.