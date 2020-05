Töötukassas istuv tehase juht: mina end süüdi ei tunne

Haapsalu Uksetehase tegevjuht Ago Soomre osales töötukassa hüvitise väljatöötamises. Foto: Liis Treimann

Kuigi töötukassa palgahüvitis on olnud ehk liigagi helde, tunnistas Haapsalu Uksetehase tegevjuht ja töötukassa nõukogu liige Ago Soomre, et see on aidanud tal ja tema töötajatel siiski rahulikumalt magada.

Soomre nendib, et viimased kaks kuud on olnud tema jaoks närvilised. Koroona jõudis nendeni märtsi alguses. „Jõudsin 1. märtsil Lõuna-Aafrikast puhkuselt tagasi ja siis polnud veel mingit suurt kriisi, kuid 6. märtsil teatas meie suurim Norra klient, et neil on tehases kuus töötajat koroonaviirusesse nakatunud ja tehas läheb kohe karantiini. Nende sõnum oli, et tehke meie tellimused valmis, kuid ärge meile midagi saatke,“ meenutab Soomre.