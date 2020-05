Euroopa lisaraha Rail Balticule on oodatust märkimisväärselt kallim

Rail Baltica ehitamisele novembris nurgakivi asetanud peaministril tuleb koalitsioonis kodurahu hoidmiseks leida Rail Balticule sobiva hinnaga rahastus. Foto: Liis Treimann

Euroopa Komisjoni ettepanekul tõsta järgmises eelarves Rail Balticule rahastamiseks kasutatava fondi eelarvet 1,5 miljardi euro võrra on üks konks: see raha on liikmesriikidele kopsaka omaosalusega.

Kolmapäeval tutvustatud Euroopa Liidu eelarvekava esitlemisel jäi mulje nagu oleks Rail Balticu rahastus tegelikult kindel. “Piiriülestele transpordiprojektidele suunatavad lisavahendid on hea uudis Rail Balticu projektile,” teatas Euroopa Komisjoni energiavolinik Kadri Simson kolmapäeval, kui esitleti järgmise Euroopa Liidu 7 aasta eelarvekava ja majanduse taasteplaani.