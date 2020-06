Raadiohommikus: turuga manipuleerimine ja tööstusfirmade käekäik

Finantsinspektsiooni juhatuse liige Siim Tammer Foto: Liis Treimann

Äripäeva raadio kolmapäevases hommikuprogrammis räägime turumanipulatsioonidest Tallinna börsil, uurime, millised meeleolud valitsevad Eesti tööstusfirmades, ja küsime, kuidas läheb ettevõtjatel Võrumaal.

Finantsinspektsioon määras väärteo korras Meelis Tikerpuule 500 euro suuruse rahatrahvi, sest ta manipuleeris Coop Pank ASi aktsiatega. Uurime finantsinspektsiooni juhatuse liikmelt Siim Tammerilt, mis selle juhtumi taga peitub, millised on markantsemad näiteid turumanipulatsioonidest ja milliseid karistusi võib selline tegevus kaasa tuua.

Külla tuleb ka tööstusvaldkonnas tegutsev noor ettevõtja, tootmisseadmeid arendava osaühingu HOOB omanik ja juht Priit Raid, kellega räägime tööstusfirmade käekäigust ja sellest, kui hoogsalt on hakatud automatiseerimisega tegelema.

Räägime ka 35 külaliskorterit omava Hilltop Apartmentsi juhi Rene Allabertiga sellest, miks pöördusid Tallinna külaliskorterimajutuse pakkujad oma katusorganisatsiooni Eesti Hotellide ja Restoranide Liidu vastu.

Äripäeva uudistetoimetuse ajakirjanik Pille Ivask annab otse Võrust ülevaate Lõuna-Eesti ettevõtjate käekäigust.

Hommikuprogrammi juhivad Birjo Must ja Rivo Sarapik.

Päev jätkub nelja saatega.

10.00-11.00 „Sisuturundussaade“. Külas on turundustehnoloogia ettevõtte Leadoo Marketing Solutions juht Taivi Koitla. Turunduses on suur probleem see, et kliendid käivad ettevõtete veebilehtedel endast jälgi jätmata ja midagi ostmata. Leadoo aitab ettevõtetel need kaotsi läinud müügikontaktid kinni püüda.

Saadet juhib Hando Sinisalu.

11.00-12.00 „Finantsuudised fookuses“. Saate teema on majandusaasta aruannete esitamine ja selle esitamise ajapikendus 31. oktoobrini, mille tõi kaasa eriolukord. Saates osalevad audiitorkogu president Märt-Martin Arengu ning Luminori panga krediidianalüüsi juht Mart Onemar.

Juttu tuleb sellest, miks tähtaja nihutamine väärib kriitikat ning paneb ettevõtted ebavõrdsesse olukorda.

Saatejuht on Paavo Siimann.

13.00-14.00 „Töö ja palk“. Saates on külas Tammiste Personalibüroo eksperdid, kellega tuleb juttu sellest, kuidas käib töö ühes personaliotsingu büroos. Räägitakse sellest, miks peab üks värbamisprotsess olema põhjalik, milliseid teste tehakse ning kui pikk peaks olema videointervjuu. Samuti küsitakse, kui põhjalikku taustauuringut kandidaadile tehakse ja kas ettevõte saab värvata ka konfidentsiaalselt.

Kõnelevad Tammiste Personalibüroo juht Sirje Tammiste ning värbamispartnerid Merle Rebane ja Ilona Viilu. Saadet juhib Äripäeva Personaliuudiste juht Kai Miller.

15.00-16.00 „Juhtimislabor“. Vaatame CV Online'i turundusjuhi Maris Viirese ettekandega „Kuidas ise aru saada, keda sa tegelikult tööle otsid?“ tagasi, täpsemalt 2019. aasta sügisesse. Ajad ja olud on küll muutunud, kuid vaatamata sellele on Viirese jutus jätkuvalt palju sellist, mida tasub tänaseski päevas värbamisel silmas pidada.

Maris Viires võtab appi statistika, et selgitada, kuidas leida töötajat, kes on see „õige“ nii täna kui homme. Lisaks tuleb juttu kanalitest, kust sobiv kandidaat leida, ning värbamiskultuurist ja tagasiside andmisest.

Ettekanne on salvestatud Juhtimislabori konverentsil „Kuidas saada endale parimad töötajad?“, mis toimus 2019. aasta septembris.

