Eesti hinnalangus oli euroala suurim

Eestis mai kuus tarbijate ostukorv odavnes, mujal Euroopas hinnad seevastu kasvasid. Foto: Liis Treimann

Maikuus odavnes tarbijate ostukorv aastavõrdluses 1,7% ja eelmise kuuga võrreldes 0,7%. Euroalal tõusid seevastu hinnad mais keskmiselt 0,1%, ütles Eesti Panga ökonomist Sulev Pert.

Eestis langesid hinnad mais euroala riikide võrdluses kõige rohkem. Energiahinnad kukkusid Eestis peaaegu sama palju kui teistes riikides (14%), kuid teenuste hinnakasv oli Eestis järsem. Majutusteenused odavnesid aastaga 19%, sest turismisektor on koroonaviiruse tõttu tugevalt kannatada saanud. Samuti on kiiresti langenud üürihinnad, mille põhjuseks on tarbijate sissetulekute vähenemine. Kahe viimase kuuga on üür odavnenud 13%.