Intervjuu Keskerakonna rahastaja eksmehega: “See on väga kurb”

Keskerakond on sattunud 50 000 euro skandaali keskmesse. Foto: Liis Treimann

Keskerakonnale 50 000 eurot annetanud Jana-Helen Juhaste eksmees Martin Künnap ütles intervjuus Äripäevale, et tal on kurb lugeda, kuidas teda meedias kelmiks sõimatakse. Teisalt hoidus Künnap selgitustest ja kordas, et erakonna rahastamisega seonduv on tema ja eksnaise isiklik asi.

"See pole kolmandate või neljandate isikute asi minu pangakontot vaadata. See ei ole viisakas!" teatas ta.