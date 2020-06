Keskerakonna 50 000eurone annetus võib halval juhul kassast viia hoopis 250 000 eurot

Nii Keskerakonna peasekretär Mihhail Korb kui esimees Jüri Ratas on kinnitanud, et nende jaoks on 50 000 euro suuruse annetuse tagamaad selged ja midagi kahtlast seal ei ole. Foto: Liis Treimann

Keskerakonnal on püsti suur tingimisi rahaline karistus, mille võib viia täitmisele vaid üks eksimus.

Hiljuti sai Keskerakond suure 50 000eurose annetuse seni vähetuntud Tartu ettevõtjalt. See on äratanud palju kahtlusi ning erakondade rahastamise järelevalve komisjon on teinud selle annetuse kohta ka kuriteoteate prokuratuuri. Selle annetuse saatus on aga Keskerakonnale palju olulisem kui vaid võimalus, et 50 000 eurot tuleb annetajale tagasi maksta.