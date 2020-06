Asfaltteed lähevad betoonteedest 40% kallimaks

Vaida-Aruvalla maantee I niidi rekonstrueerimine. Foto: Raivo Tiikmaa

Asfaltteed lähevad maksumaksjale betoonteedest 40% kallimaks maksma, kui arvestada maantee elukaare kõiki kulusid. Sellisele järeldusele jõudis teedeinsener Ain Kendra käe all valminud värske 2 + 2 maantee asfalt- ja betoonkatendi konstruktsiooni hinnavõrdluse uuring.

Eesti on asunud kiirendatud korras välja ehitama kolme riigi põhimaanteed. Just need on maanteed, mis Eesti Betooniühingu juhatuse liikme Kalle Suitslepa sõnul vajaksid suurema kandevõimega, pikaajalist, vastupidavat, keskkonnasäästlikumat ja ka odavamat betoonkatendit, kirjutab Ehitusuudised.ee.