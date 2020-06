Ratas: avalik sektor ei peaks sel aastal preemiaid maksma

Peaminister Jüri Ratas Äripäeva raadios. Foto: Andras Kralla

"Me oleme arutanud seda, et preemiate väljamaksmine see aasta avalikus sektoris ei peaks toimuma," ütles peaminister Jüri Ratas tänases Äripäeva raadio saates "Kuum tool".

"Lühivastus on, et jah, peab (riik kulusid kokku hoidma - toim.). Me oleme otsustanud, et kulude kokkuhoid sel aastal tuleb. Väga palju kulusid on ju ära jäänud - lähetuskulud, koolituskulud jne," sõnas Ratas.