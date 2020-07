Uuring: laenuvõtmine on nooremate ja keskealiste seas järsult tõusnud

Raha, sularaha, mündid, eur, eurid, paberraha, euro, valuuta. Foto: Liis Treimann

Eestis on märgatavalt sagenenud laenuvõtmine 22- kuni 44-aastate seas, järsku kasvu võib siduda tööjõuturul süvenevate probleemidega.

Krediidihaldusteenuste ettevõtte Intrum uuringus tunnistas 32% Eesti inimestest vanuses 38–44, et nad on sageli sunnitud arvete tasumiseks raha laenama, samas kui mullu sügisel oli sama näitaja 10%, teatas Intrum. Laenamine on kasvanud ka vanuserühmas 22–37, kus praegu võtab tihti laenu 23%, kui veel sügisel oli see näitaja 7%.