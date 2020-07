Eestis varastatakse rohkem ideid kui tooteid

Mitte ainult Goahte toodang ei ole Eesti iglusaunade koopia, ka Läti firma veebileht on sarnane.

Kui ettevõtja avastab enda tootega sarnase kauba mujal müügis, tasub esimesena panna kokku kiri koopia tegijale ja selle müüjale.

Eesti ettevõtjad avastavad oma toodete koopiaid rohkem välismaalt, siin kopeeritakse rohkem ideid, ütles Hedman Partnersi advokaat Kati Pino, kes on keskendunud just intellektuaalomandi valdkonnale. “Kui avastate, et teie disaini on kopeeritud, siis tuleks sellele kindlasti reageerida,” ütles Pino.