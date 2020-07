Raadiohommikus: idude optimism, võlusõna vesinik, hõõguv sisepoliitika

Esmaspäevases hommikuprogrammis on külas Fermi Energia asutaja ja juht Kalev Kallemets. Foto: Eiko Kink

Äripäeva raadio hommikuprogrammi tuleb külla Fermi Energia asutaja ja juht Kalev Kallemets, kellega võtame vaatluse alla Euroopa Komisjoni vesinikustrateegia. Komisjon seab sihte kliimaneutraalsuse suunas aastaks 2050 ja näeb vesinikuenergias võluvõtit. Kas kõik ikka on nii ilus ja realistlik, kui dokumentidesse kirja pandud?

Startup Estonia ja Asutajate Selts viisid hiljuti läbi uuringu, mille järgi plaanib koguni 55% iduettevõtetest tänavu töötajaid juurde värvata, kuid muret teeb riigi välistööjõuvastasus. Millised meeleolud valitsevad iduilmas, kuidas on kriisiga toime tuldud, kas kostab ka uute ükssarvikute kabjaplaginat – seda kõike küsime Startup Estonia juhilt Maarika Truult.

Tallinna Ülikooli võrdleva poliitika dotsendi Tõnis Saartsiga vaatleme sisepoliitilist maastikku pärast EKRE juhi vahetust. Millised on erakondade positsioonid aasta enne seda, kui algab valimisvõitlus kohalike volikogude ning presidendi ametikoha nimel? Kuidas võib koroonakriis ja võimalik viiruse teine laine mõjutada valitsuse positsioone?

Hommikuprogrammi veavad saatejuht Neeme Korv ja uudistetoimetaja Priit Pokk.

Päev jätkub nelja saatega.

10.00–11.00 „Sisuturundussaade“. Oleme külas Kuressaares aktsiaseltsi Saarte Liinid juhatuse esimehel Villu Vatsfeldil. Ta räägib sellest, et Eesti renoveeritud väikelaevade sadamad on tihti kõrgemal tasemel kui Soome või Läti sadamad, et üks suur torm võib korraliku sadama põhjalikult segamini paisata ja kuidas sadamate kaudu toimuvad kaubaveod aitavad ka kaugemate maanurkade majandust käimas hoida.

Saatejuht on Hando Sinisalu.

11.00–12.00 „Äripäev eetris“. Nädala olulisemad teemad võtavad kokku Äripäeva ajakirjanikud Kristel Härma, Eliisa Matsalu ja Karl-Eduard Salumäe. Jutuks tuleb viimases paberlehes prominentsel kohal olnud mure toodete kopeerimisega, erakondade – eriti Keskerakonna – saamatus iseenda majandamisel ja muudki teemad.

13.00–14.00 „Tööstusuudised eetris“. Saade keskendub masinatööstusettevõtte Stera Technologies ASi olevikule ja tulevikule. Külas on ettevõtte uus juht Lauri Rohtoja, kes alustas tööd juuni keskel. Saates kuuleb, miks otsustas Rohtoja ettevõttega liituda ja millised on ettevõtte arenguplaanid. Räägime ka tööjõust ja haridusest ning kriisi mõjudest ja taastumisest.

Saadet juhib Harro Puusild.

15.00–16.00 „Lavajutud“. Saates mängime ette kaks ettekannet juuni alguses toimunud ehituskonverentsilt "Säästlik hoone 2020", kus peatuti pikemalt päikeseenergial. Esmalt saab kuulda Energogeni müügivaldkonna juhi Juhan Tootsi ettekannet pealkirjaga "Päikeseenergia võidukäik raputab maailma". Teiseks kõneleb aga päikesepaneelide tulevikust Roofit Solar Energy tegevjuht Andri Jagomägi.

Saates saab vastused küsimustele, kas päikesepaneele hakatakse tõesti tasuta jagama, kus peituvad varjatud kulud, mida peaks teadma, kui tahad endale päikesepaneeli katusele panna, ning milline on üks oluline turutõrge, millega peaks valitsus tegelema.

Kuulake Äripäeva raadiot Tallinnas ja Harjumaal 92,4 MHz, Tartus 97,7 MHz, Pärnus 91,9 MHz, Haapsalus 96,0 MHz, Saaremaal 101,7 MHz ja Ida-Virumaal 94,6 MHz.

