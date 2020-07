Väikemajatootja kahtlustab kopeerimist

Majatootja Ööd juht Andreas Tiik ütles, et kliendid on neilt sotsiaalmeedias nähtud saunamajade kohta küsinud. Saunamaju toodab aga teine tootja. Foto: Andras Kralla

Peegelklaasidega väikemaju tootev Ööd avastas, et pärast koostöövestlust teise Eesti tootjaga toodab viimase sõbra firma nüüd vägagi sarnaseid saunamaju, mille ideest neile kohtumisel rääkis. Sarnaseid saunamaju tootma hakanud ettevõte ei näe aga, et teisedki ei võiks peegelklaase kasutada.

Saunakeriseid tootev Huum kutsus ette­võtte Ööd juhi Andreas Tiigi meenutusel nad pea kaks aastat tagasi laua taha, et arutada, kuidas teha koostööd ja minna koos messile. Huum oleks teinud sauna sisu­lahenduse ning Ööd rääkis, et neil on plaanis tulla välja väiksema saunaga. Huum nendega aga rohkem ühendust ei võtnud ning Tiik arvas, et teema on laualt maas.