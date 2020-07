Mapri ehitab Tallinnasse 6 miljoni eest tervisekeskuse

Mapri Ehitus võitis LTK tervisekeskuse ehitushanke Foto: Raul_Mee

Augustis alustavad Mapri Ehitus ja Vanalinna Ehitus Lääne-Tallinna Keskhaiglale uue tervisekeskuse ehitusega, mis kerkib endise Kopli polikliiniku asemele. Ehitus läheb maksma ca 5,7 miljonit eurot.

Lääne-Tallinna Keskhaigla juhatuse esimees Imbi Moks ütles teate vahendusel, et keskuse ehitustööde lõppemise tähtajaks on seatud november 2021. „Kindlasti tuleb arvestada ka sellega, et tervisekeskuse sisseseadmine võtab oma aja. Tõenäoliselt saab uus tervisekeskus patsientidele oma uksed avada 2021. aasta lõpul või 2022. aasta algul,“ täpsustas Moks, lisades, et seni töötavad Kopli polikliinikus vastuvõtte teinud spetsialistid Lääne-Tallinna Keskhaigla teistes hoonetes.