Rail Balticu projekt sai Euroopast 184 miljonit eurot

Rail Balticu ehitamisse eraldati Euroopast 184 miljonit eurot. Foto: Liis Treimann

Rail Baltic sai Euroopa ühendamise rahastust 184 miljonit eurot, mis investeeritakse 2024. aastaks.

"Saime lisaraha Muuga ja Ülemiste terminalide ning Muuga-Soodevahe raudtee muldkeha ehitamiseks. Siiski, tööd on veel palju ja isegi kui me Vanasadama trammiliinile raha ei saanud, tähendab see lihtsalt seda, et meil on rohkem aega selle kavandamiseks ning loodame järgnevate taotlustega edu saavutada," ütles majandusminister Taavi Aas teate vahendusel.