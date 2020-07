Viin, teemandid ja idufirmad asuvad võitlusse kliimamuutustega

New Yorgi Ülikooli Urban Future Lab teeb koostööd Greentown Labsi ja Fraunhofer USAga, et leida ja aidata kasvada iduettevõtetel, mis on töötanud välja lahendusi, kuidas luua süsinikdioksiidist luksuskaupu ja teenuseid, vahendab Bloomberg.

Grupi algatus Carbon to Value Initiative, mille eesmärk on süsinikku uute toodete ja teenuste loomiseks ära kasutada, pakub idufirmadele oma ideede arendamiseks ja katsetamiseks ruume, samuti juurdepääsu riskikapitalile ja tootmispartneritele.