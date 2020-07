H&M hakkab Soomes koondama

Rootsi poegigandi ärimudel ei vea koroonaajal välja. Foto: Francis Joseph Dean via www.imago-images.de, Scanpix

Rõivamüüja H&M võtab Soomes kõik täiskohaga töötajad tööle osaajaga ja koondab 50 inimest, kirjutab Soome teenindusala ametiliit PAM.

Läbirääkimised käisid kogu H&Mi müüjaskonnaga, keda on kokku 1300 inimest. Lepiti kokku, et kõik töötajad, kes olid veel tööl täiskohaga, muutuvad osaajaga töötajateks. Nende täpset arvu ei avalikustatud, aga teada on, et suur osa töötajatest on juba poole kohaga ametis.