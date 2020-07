Kantar Emor: erakondade reitingutes on taastunud koroonakriisieelne situatsioon

Reformierakonna esimees Kaja Kallas Foto: Liis Treimann

Nii nagu aasta alguses, nii ka nüüd juhib erakondade reitingute edetabelit kindlalt Reformierakond 31 protsendiga, taastades oma kriisieelse toetuse, selgub Kantar Emori juulikuu erakonnareitingute seirest.

Kui vahepealne koroonakriis võimaldas koalitsioonierakondadel rohkem meediakajastusi saada ning nende summaarne reiting tõusis maikuus 46 protsendini, siis nüüdseks on see kukkunud uuesti 40 protsendi lähedale. Keskerakonna reiting on langenud 17 protsendile ja EKRE toetus 18 protsendile.