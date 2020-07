Analüüs: parempoolsete umbusaldus süütas Seederile kollase tule

Isamaa esimehele Helir-Valdor Seederile on nüüd tema enda erakonna seest kinnas heidetud. Foto: Andras Kralla

Enam kui saja Isamaa liikme loodud ühendus erakonna sees läheb partei praeguse liiniga konflikti, mis teeb erakonna juhi Helir-Valdor Seederi jalgealuse tuliseks.

Sisemine konflikt valitsusliitu kuuluvas Isamaa erakonnas on nüüd vältimatu. Sellega on juba arvestanud Isamaa sees uue Parempoolsete ühenduse asutamiseks 111 erakonna liikme allkirjad kokku kogunud ühenduse asutajad. Küsimus on, kuidas see konflikt saab laheneda ja millised saavad olema selle mõjud nii erakonnale kui ka Eesti poliitikale laiemalt.

Äripäev on rääkinud mitme Parempoolsete ühenduse liikmega, nagu ka erakonna praeguste mõjukate poliitikutega, kelle räägitu aitab vastata hulgale küsimustele, mille Parempoolsete ühenduse algatus tõstis.