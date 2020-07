Õpilaste nutilambiäri õitseb koroona kiuste

Õpilasfirma EHA esindajad Oliver Sild ja Kaisa Kumpas Äripäeva raadio stuudios. Foto: Erakogu

Eesti parim õpilasfirma EHA, mis toodab juhtmevabu disainvalgusteid, ei saanud küll auhinda äsja lõppenud Euroopa õpilasfirmade konkursil Portugalis, kuid saab see-eest uhkust tunda korralike äritulemuste üle.

Õpilasfirma EHA tegevjuht Kaisa Kumpas ja tootearendusjuht Oliver Sild rääkisid Äripäeva raadio hommikuprogrammis, et loevad suureks tunnustuseks ja eduks Euroopa õpilasfirmade konkursil Manpoweri auhinna „Ready to Work“ viie nominendi hulka jõudmist. „Konkurents oli kõva ja pead me norgu ei lase,“ kinnitas Kumpas.