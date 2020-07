Südame seiskumise eest hoiatav start-up kaasas 1,7 miljonit dollarit

Transformative AI meeskond. Vasakult operatsioonide juht Weijia Li, kaasasutaja ja tegevjuht Josh Oppenheimer, partnerlussuhete juht Bunsi Keshav, andmeteadlane Diogo Santos ning kaasasutaja ja tehnoloogiajuht Marek Sirendi. Foto: Transformative AI

Tehisintellektil põhineva südame äkilist seiskumist ennustava algoritmi loonud eestlaste osalusega idufirma Transformative AI kaasas investoritelt 1,7 miljonit dollarit ehk ligi 1,5 miljonit eurot.

Transformative AI on välja töötanud tehisintellektil põhineva algoritmi, mis suudab inimese südame äkilist seiskumist ette ennustada 94% täpsusega, kirjutab idufirmade tegevust kajastav portaal foundme.io. Idufirma üks asutajatest on Marek Sirendi, kes on omandanud füüsika doktorikraadi Cambridge Ülikoolis ning töötanud varem teadlasena Euroopa Tuumauuringute Keskuses (CERN) Šveitsis.