EAS: muuseumikaart võiks kasvatada külastajate arvu

Foto: Meeli Küttim

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse (EAS) turismiarenduskeskus uuris Eesti elanike muuseumihuvi. Kantar Emorilt tellitud uuringust selgus, et kuigi aastane soodne muuseumikaart elavdaks eelkõige haritumate, nooremate ja ka mitte-eestlaste muuseumikülastusi, siis enamik vastanutest kaardi vastu siiski huvi ei tunne.

„Muuseumikaardi võimalusi ajendas meid uurima soomlaste kogemus, mis näitab, et niisugusel tootel on suur turundusväärtus. Eestiski oleks see hea võimalus motiveerida sise-, aga miks mitte ka lähiturismi kultuurihuvilise publiku toel,“ ütles EASi turismiarenduskeskuse direktor Liina Maria Lepik.