AstraZeneca lõi käed Hiina vaktsiinitootjaga

AstraZeneca on üks neist ettevõtetest, kes vaktsiine toodavad. Foto: Phil Noble

Briti ravimifirma AstraZeneca, mis on Maailma Tervishoiuorganisatsiooni (WHO) hinnangul üks neid ettevõtteid, kes on kõige lähemal koroonavaktsiinile, lõi käed Hiina ettevõttega, et see Hiina turu jaoks vaktsiini tootma hakkaks.

Tegu on ettevõttega Shenzhen Kangtai Biological Products ning AstraZeneca jaoks on tegu esimese tootmiskokkuleppega Hiina turul.