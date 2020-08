Trump sõitis USA föderaalabi jagades kongressi demokraatidest üle

USA president Donald Trump soovib vähendada föderaalseid tööturu abimeetmeid, et motiveerida töötuid tööle naasema. Foto: Reuters/Scanpix

USA riigipea Donald Trump allkirjastas määruse, millega taastas osaliselt kõrgendatud palgaabi maksmise kümnetele miljonitele USA kodanikele, kes on kaotanud koroonapandeemias töökoha. Presidendiga kompromissi otsinud USA kongressi demokraadid on Trumpi soolo pärast vihased.

Ühendriikides on koroonaviirusesse nakatunud üle 5 miljoni inimese ja viirusest põhjustatud haigus on nõudnud 160 000 ameeriklase elu. Nende kurbade numbrite valguses on Trumpi Valge Maja ja kongressi juhtivad demokraadid pidanud kõnelusi, mille käigus leida ühine lahendus meditsiinikriisi mõjudega toime tulemiseks, vahendab Reuters.