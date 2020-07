Ekspordipartnerite käekäik annab ettevõtjale pigem lootust

Eesti võidab sellest, et Põhjamaad – nii Soome, Rootsi kui Norra – on Euroopa keskmisega võrreldes paremas seisus, millele viitavad jaekaubanduse näitajad pärast piirangute kaotamist. Foto: AFP/Scanpix

Saksa majanduse kukkumine tuleb aasta kokkuvõttes leebem, Venemaal tõotab äri tegemine keeruliseks minna ning Põhjamaade kergemalt pääsemine mõjutab otseselt ka Eestit.

Need on mõned asjatundjate välja öeldud mõtted Eesti oluliste ekspordipartnerite kohta, millest Äripäeva raadio kuulajad on osa saanud.