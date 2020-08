Minister lubab põllumajanduse töösturitele eraldi toetust

Arvo Aller. Foto: Liis Treimann

Valitsus otsustas lisada Eesti maaelu arengukavasse erakorralise toetuse põllumajandustoodete töötlemise ja turustamisega tegelevatele ettevõtetele, kelle tegevust on koroonakriis negatiivselt mõjutanud.

Maaeluminister Arvo Alleri sõnul soovitakse toetusega leevendada välisturgudel tegutsevate ettevõtete likviidsusprobleeme, mis on tekkinud koroonakriisi tõttu. „Eesmärk on erakorralise toetuse abil säilitada ettevõtete müügivõimekus ja konkurentsivõime,” ütles minister. Meetme eelarve on ligikaudu 1,5 miljonit eurot.