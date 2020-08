Salva kindlustuse omanikud pöörasid teineteise vastu

Foto: Liis Treimann

Eesti ühe vanima kindlustusfirma Salva Kindlustuse aktsionäride vahel vindub juba aastaid kibe võimuvõitlus. Võrdsetesse leeridesse jagunenud omanikud kaklevad 13 miljoni euro suuruse jaotamata kasumi pärast.

Amber Trust sisenes Salva Kindlustusse 15 aastat tagasi. Fondi aruande järgi on Amber Trust tahtnud osalust Salvas maha müüa, kuid siiani pole see õnnestunud. Põhjuseks on Salva Kindlustuse omanike suur tüli, kus on tekkinud kaks võrdse osalusega leeri, kes töötavad teineteise vastu nii, et ühtegi otsust omanike tasemel vastu võetud ei saa.