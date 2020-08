Rekordsaak tooks kaasa ka probleeme

Viljapõld Harjumaal. Kui hästi läheb, siis tänavu võivad põllumehed kokku korjata 2 miljonit tonni viljasaaki. Foto: Erik Prozes

Kui ilm põllumeestele selga ei keera ning laseb saagi põllult koristada, võib sel aastal oodata rekordilist viljasaaki, rääkis saates "Kasvupinnas" Baltic Agro arendusdirektor Margus Ameerikas.

"Praegu on kombainid põllul ja on, mida koristada. Nii et tundub, et vilja-aasta tuleb suhteliselt hea. Kui põllumehed kurtsid, et aastad 2016, 2017 ja 2018 olid kehvad saagiaastad, siis eelmine vilja-aasta tõi suured saagid ja tahaks loota, et nüüd on selline kolmeaastane tsükkel häid saagiaastaid tulemas," lausus Ameerikas.