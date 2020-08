Kriisiblogi: juhid tulevad august välja, automüüjad veel mures

Hinnangutes on jätkuvalt ettevaatlikku meeleolu tunda mootorsõidukite müüjate ja ehitusmaterjalide tootjate seas. Foto: Andras Kralla

Ettevõtete juhtide optimism on pärast koroonakvartalit taastumas, näitab Äripäeva Infopanga tehtud küsitlus.

Tõsi, juhtide keskmine hinnang oma sektori seisundile on 50 protsenti, mis tähendab neutraalset. Näitaja on võrreldes teise kvartali küsitlusega tõusnud 16 protsendipunkti – toona oli juhtide keskmine hinnang sektori seisundile 34 protsenti. Koroonakriisi eelne tase – 57 protsenti – on siiski veel saavutamata.