Raadiohommikus: Eesti idude kriisi seljatamise valem ja parim teenindaja

Startup Estonia juht Maarika Truu. Foto: Andras Kralla

Reedeses Äripäeva Raadio hommikuprogrammis uurime, kuidas läheb Eesti idufirmadel ja mis valemiga seljatasid nad kriisi. Nimelt selgus, et idufirmade käive kasvas II kvartalis 40% võrra ning ettevõtted on ka laienemas. Teemat aitab selgitada Startup Estonia juht Marika Truu.

Samuti küsime värskelt parima teenindaja tiitli pälvinud Triin Ollinolt, mida peab ettevõte tegema, et parimat teenindust saaks pakkuda.

Tuntud innovatsiooniuurija, Eesti Energias ümberkorralduste inspireerija Gary Pisano kommenteerib, millised on Eesti võimalused koroonajärgses maailmas.

Anname sõna ka konkursi Parim Juht 2020 finalistile, Kaitseväe juhile Martin Heremile, kes selgitab, miks tunnustus sõduri kohmetuks muudab ja kuidas kaitsevaldkonnas sai lapsepõlv läbi juba kümnend tagasi.

Teeme juttu ka President Kersti Kaljulaidi kõnest 20. augusti vastuvõtult koos Äripäeva peatoimetaja Meelis Mandeliga.

Hommikuprogrammi teevad saatejuht Rivo Sarapik ja uudistetoimetaja Priit Pokk.

Saatepäev jätkub kolme saatega:

11.00–12.00 "Kuum tool".

13.00–14.00 "Uus Maa kinnisvarasaade". Uus Maa Kinnisvarabüroo kutselised maaklerid Ketlin Jundas ja Meelis Paldre kinnitavad Uus Maa kinnisvarasaates, et nii huvi kui ka tehingute arv maamajade ning suvilate osas ei ole suvega langenud ning toovad ka kruntide osas mitmeid näiteid hiljuti sõlmitud tehingutest. Selgub ka, et kevadine kriisiaeg on tõuganud inimesi veelgi rohkem ise kõpitsema, otsitakse maamaju ja krunte, kus saab ise ehitada ja mida on võimalik arendada. Samuti räägime, kas ja kuidas langevad kokku turuosaliste hinnaootused ning ka seda kuipalju on turul veel saada Tallinnast kuni poolesaja kilomeetri kaugusel vanu talumaju.

Saadet juhib Lauri Leet.

15.00–16.00 "Eetris on tervisekassa". Keda ohustab rinnavähk?

Rinnavähk on naistel kõige sagedamini esinev pahaloomuline kasvaja, mida on samas sõeluuringuga võimalik avastada enne, kui see on tekitanud vaevusi ja organismis levima hakanud.

Millised on rinnavähi esmased sümptomid, miks see on niivõrd sage haigus ning mida ja kuidas sõeluuringuga avastatakse, selgitavad saates Ida-Tallinna Keskhaigla Naistenõuandla rinna tervise kabineti naistearst Gabor Szirko ja radioloogiakliiniku Mammograaf juhatuse liige Silver Raudsepp.

Saatejuht on virtuaalkliinik.ee ärijuht Tuuli Seinberg.

