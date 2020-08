Parima juhi finaali jõudsid Martin Herem, Margus Nõlvak ja Otto Richard Pukk

Parima juhi konkursi tänavused finalistid (vasakult): kaitseväe juht Martin Herem, elektroonikatööstuse Incap Grupi juht Otto Richard Pukk ja Mainor Ülemiste juht Margus Nõlvak. Foto: Raul Mee

Konkursi "Parim juht 2020" žürii valis äsja välja kolm finalisti, kelle seast selgub septembri alguses võitja. Sel aastal jõudsid finaali elektroonikatööstuse Incap juht Otto Richard Pukk, Mainor Ülemiste juht Margus Nõlvak ning kaitseväe juht Martin Herem.

„Praegune aeg on kriitiline ja muutlik ning see eristab nõrgad juhid tugevatest ja nõrgad organisatsioonid tugevatest,“ kommenteeris žürii liige, tööandjate keskliidu juht Arto Aas. Siiski on tema sõnul häid juhte Eestis palju ning nende seast parima välja selgitamine seetõttu keeruline, mida näitaks ka žürii pikk arutelu kolmiku välja selgitamiseks.