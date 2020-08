RIA: TikTok tähendab turvariski

RIA andmetel tähendab TIkTok turvariski. Foto: Reuters/Scanpix

Riigi infosüsteemi amet (RIA) on tänaseks keelanud oma töötajatel töötelefonides ülipopulaarse äpi TikTok kasutamise ning soovitab kuhjuvate tõendite toel kõigil enne mõelda, kui kõnealune äpp nutiseadmesse laaditakse, kirjutab ERR.

"Keelamise otsuse võtsime vastu kohe, kui jaanilaupäeval sellises keskkonnas nagu Boredpanda kaks Leedu ajakirjanikku jagasid uudislugu sellest, et TikToki näol on tegu pigem andmeid koguva rakendusega, mille fassaadiks on sotsiaalmeedia," ütles RIA küberintsidentide käsitlemise osakonna (CERT-EE) juht Tõnu Tammer.