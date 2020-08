Saksamaal korraldati massiivseid kontserte, et uurida koroonaviiruse levikut

Tim Bendzko kontsert Leipzigis, mis oli korraldatud eksperimendiks, et saada aru, millistel tingimustel arvestades koroonaviiruse levikut, on võimalik tulevikus avalikke kontserte korraldada. Foto: Reuters/Scanpix

Saksamaal korraldati eile kolm suurt kontserti, et katsetada, kuidas ja millistel tingimustel koroonaviirus sisetingimustes ikkagi levib ning kas on võimalik, et viiruse leviku eelsed üritused saavad mingilgi moel taastuda.

Kokku võttis katsetest osa 1500 tervet vabatahtlikku ning katsete tulemusel tekkis Saksamaal viimase ööpäevaga 2000 uut nakatunut, kirjutab BBC.