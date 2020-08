Finantsandmetest saagu aru ka talupoeg

Tartu abilinnapea Gea Kangilaski sõnul peab mistahes avalikest finantsandmetest aru saama ka lihtne talupoeg. Foto: Raul Mee

Finantsandmed peavad olema alat esitatud nii, et neid lugedes saaks sisust aru ka lihte talupoeg, leidis Tartu abileinnapea Gea Kangilaski Pärnu finantskonverentsil.

Andmete esitamine on tähtis, sest see suurendab Kangilaski sõnul usaldust, aitab teha paremaid juhtimisotsuseid ning aitab teostada avaliku sektori üle paremat kontrolli. „Näiteks Tartus on kõik linnaeelarved lahtiseletatult Tartu linna kodulehel leitavad, varem oli avalik vaid määrus, kus edastati minimaalset infot,“ rääkis Kangilaski Tartus tehtust.